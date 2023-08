Ross Stores flambe à Wall Street

(Boursier.com) — Ross Stores, le groupe américain de distribution discount, bondit de 5% avant bourse à Wall Street, au lendemain de ses résultats financiers trimestriels. Le groupe a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,32$, contre 1,17$ de consensus et 1,11$ un an plus tôt. Les revenus se sont élevés à 4,93 milliards de dollars, 4% de mieux que le consensus, alors qu'ils étaient de 4,58 milliards de dollars pour la période comparable de l'année antérieure. Le groupe prévoit que le bénéfice par action pour les 53 semaines se terminant le 3 février 2024 devrait se situer entre 5,15 et 5,26$, comparativement à 4,38$ pour l'exercice 2022. "Nous restons concentrés sur la fourniture des aubaines les plus attrayantes possibles tout en gérant soigneusement nos dépenses et nos stocks afin de maximiser notre potentiel de croissance des ventes et des bénéfices. À plus long terme, nous croyons que l'exécution rigoureuse de notre modèle d'affaires nous permettra de fournir constamment des résultats solides", ajoute le management.