Ross Stores dope ses prévisions de profits à Wall Street

(Boursier.com) — Ross Stores, le groupe américain de distribution discount, bondit avant bourse à Wall Street, au lendemain de ses résultats financiers trimestriels. Le groupe a publié pour son troisième trimestre fiscal, clos fin octobre, un bénéfice par action de 1,33$ contre 1$ un an avant. Le bénéfice net a représenté 447 millions de dollars contre 342 millions pour la période comparable, l'an dernier. Les revenus ont été de 4,9 milliards de dollars contre 4,6 milliards un an avant, avec une progression de 5% à comparable. La croissance à comparable sur le trimestre clos fin janvier est anticipée entre 1 et 2%, tandis que le bpa est anticipé entre 1,56 et 1,62$. Sur l'exercice, le bénéfice par action est désormais attendu entre 5,30 et 5,36$. La guidance antérieure allait de 5,15 à 5,26$. "Nous restons confiants dans la résilience du secteur... en particulier compte tenu de l'importance accrue accordée par les consommateurs à la valeur et à la commodité", a déclaré Barbara Rentler, DG de Ross Stores.