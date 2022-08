Ross Stores dépasse les attentes de profits

(Boursier.com) — Ross Stores, le groupe américain de distribution discount, a publié hier soir, pour son deuxième trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 1,11$, à comparer à un consensus de marché de 98 cents et un niveau de 1,39$ un an avant. Les revenus se sont établis à 4,58 milliards de dollars sur ce trimestre clos en juillet, en ligne ou presque avec les attentes de marché, contre 4,8 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net trimestriel a été de 385 millions de dollars, contre 494 millions de dollars pour la période correspondante de l'an dernier. Barbara Rentler, directrice générale, a déclaré : "Nous sommes déçus de nos chiffres de ventes, qui ont été touchés par les pressions inflationnistes croissantes auxquelles nos clients sont confrontés ainsi que par un environnement de vente au détail de plus en plus promotionnel". Néanmoins, les profits sont ressortis au-dessus de la guidance, avec de plus faibles coûts de promotions.