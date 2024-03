Ross Stores dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Ross Stores, le groupe américain de distribution discount, recule avant bourse à Wall Street, au lendemain de ses résultats financiers trimestriels. Le groupe a publié pour son quatrième trimestre fiscal, clos début février, un bénéfice par action de 1,82$, contre 1,31$ un an avant et 1,63$ de consensus. Le bénéfice net a représenté 610 millions de dollars contre 447 millions pour la période comparable, l'an dernier. Les revenus ont été de 6 milliards de dollars, avec une progression de 7% à comparable. La croissance à comparable sur le trimestre clos début mai est anticipée entre 2 et 3%, tandis que le bpa est anticipé entre 1,29 et 1,35$. Barbara Rentler, directrice générale, conclut : "Alors que nous avançons dans l'année 2024, nous restons concentrés sur la fourniture d'un large assortiment de bonnes affaires sur des marques de qualité à nos clients. Nous pensons que ce sera le moteur le plus important de notre capacité à gagner des parts de marché sur le court et le long terme".