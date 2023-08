Rome valide l'entrée de l'Etat au capital du réseau de Telecom Italia

(Boursier.com) — L 'Italie va pouvoir prendre une participation allant jusqu'à 20% du réseau de Telecom Italia. Rome a approuvé lundi un décret permettant au ministère de l'Economie de prendre une telle participation dans le cadre d'un effort du gouvernement de plus en plus activiste de Giorgia Meloni pour affirmer davantage son contrôle sur les actifs stratégiques du pays. Le décret soutient le gouvernement et l'accord avec la société américaine de capital-investissement KKR & Co en vue d'un contrôle conjoint de la future société de TIM regroupant son réseau fixe et sa filiale de câbles sous-marins. "Notre vision est celle que le centre-droit a toujours soutenue : assumer le contrôle stratégique du réseau de télécommunications et protéger les emplois", a déclaré la cheffe du gouvernement. "Ce que nous faisons aujourd'hui est une première étape, qui sera suivie de décisions davantage axées sur le marché", a-t-elle ajouté.

KKR a signé ce mois-ci un accord préliminaire pour inclure le gouvernement dans son offre de 23 milliards d'euros pour le réseau, dont Telecom Italia se décharge dans le but de réduire sa dette brute de plus de 30 milliards d'euros. Le gouvernement est prêt à dépenser jusqu'à 2,2 milliards d'euros pour cet accord, a déclaré le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti, cité par 'Bloomberg'. Un rôle est encore possible pour la 'Cassa Depositi e Prestiti', "compatible avec les limites antitrust", a précisé le dirigeant lors d'une conférence de presse à Rome.

Bien que l'entreprise soit privée, avec comme premier actionnaire Vivendi, le secteur des télécommunications relève de la surveillance du gouvernement, qui a le droit de veto sur les transactions impliquant ce qu'il considère comme des actifs stratégiques. L'ancien monopole transalpin des télécommunications est confrontée à une situation complexe avec des coûts de main-d'oeuvre élevés et des besoins d'investissements toujours croissants pour moderniser les infrastructures.