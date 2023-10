Rolls-Royce : va supprimer jusqu'à 2.500 postes

(Boursier.com) — Rolls-Royce va bien à nouveau tailler dans ses effectifs. Le géant britannique va supprimer jusqu'à 2.500 postes (6% des équipes) dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts menée par son nouveau directeur général, a indiqué l'entreprise, confirmant une information de 'Sky News'. Dans le cadre de la refonte de la société, Grazia Vittadini, directrice de la technologie, quittera le navire en avril de l'année prochaine, a indiqué Rolls-Royce. La société a connu une forte reprise sous la direction de Tufan Erginbilgic, qui a pris ses fonctions en janvier dernier, et a depuis déclaré que la base de coûts de l'entreprise était " étroitement gérée " pour compenser les pressions inflationnistes sur les coûts.

T.Erginbilgic intensifie les efforts de redressement après avoir déjà changé certains postes clés de direction, notamment celui de responsable de la filiale moteurs civils. Les activités de technologie, d'ingénierie et de sécurité seront unifiées et dirigées par Simon Burr, cadre supérieur de la filiale aérospatiale civile qui rejoint le haut management dans le cadre de ce changement, a souligné Rolls-Royce. "Il s'agit d'une nouvelle étape de notre parcours de transformation pluriannuel visant à construire une Rolls-Royce performante, compétitive, résiliente et en pleine croissance", a déclaré le DG dans un communiqué. Le plan améliorera également la gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise afin de réduire les coûts.

Environ la moitié des 42.000 employés de Rolls-Royce travaillent au Royaume-Uni, 11.000 en Allemagne et environ 5.500 aux États-Unis, rappelle 'Bloomberg'. La dernière fois que l'entreprise a supprimé un grand nombre de postes, c'était au début de la pandémie de Covid-19, lorsque les avions du monde entier étaient en grande partie cloués au sol.