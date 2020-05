Rolls-Royce va supprimer au moins 9.000 emplois

(Boursier.com) — Comme redouté, Rolls-Royce va fortement tailler dans ses effectifs alors que l'impact de la crise du Covid-19 sur le groupe britannique et l'ensemble de l'industrie aéronautique est sans précédent. La firme explique avoir déjà pris des mesures pour renforcer sa résilience financière et réduire ses sorties de cash en 2020. "Il est toutefois de plus en plus évident que l'activité sur le marché de l'aérospatiale commerciale mettra plusieurs années à retrouver les niveaux observés il y a quelques mois à peine. Nous devons maintenant nous attaquer à ces changements structurels à moyen terme, car la demande des clients diminue considérablement pour nos moteurs aérospatiaux civils et nos services après-vente", souligne le management.

Dans ce contexte, la direction propose une réorganisation majeure de la société avec la suppression d'au moins 9.000 postes sur les 52.000 que compte actuellement l'entreprise. En plus des économies générées par cette réduction d'effectifs, le groupe va également réduire ses dépenses dans des domaines tels que l'immobilier, le capital et d'autres coûts indirects. La réorganisation proposée devrait générer des économies annualisées de plus de 1,3 milliard de livres sterling. Les coûts associés à cette restructuration devraient s'élever à environ 800 M£, comptabilisés entre 2020 et 2022.