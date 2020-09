Rolls Royce plonge, au plus bas depuis 17 ans !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plusieurs grands noms de la place londonienne sont à la peine ce lundi. Outre HSBC, qui évolue sur un plancher de 25 ans à la suite de la révélation des "FinCEN Files", Rolls Royce chute de 7%, sur un niveau plus observé depuis 17 ans, alors que le motoriste cherche à lever jusqu'à 2,5 milliards de livres (2,7 milliards d'euros) afin de renforcer son bilan. "Nous continuons à examiner toutes les options de financement afin d'améliorer la résistance et la solidité du bilan", a déclaré le groupe britannique. Les options comprennent "une variété de structures, y compris une émission de droits et potentiellement d'autres formes d'émission d'actions. Notre examen comprend également l'émission de nouvelles dettes".

Rolls-Royce a vu sa capitalisation fondre de plus de 75% cette année, miné par la crise sans précédent qui secoue l'industrie aéronautique et la quasi-mise à l'arrêt du trafic aérien mondial. D'après les informations du 'Financial Times', la firme serait en discussions avec des fonds souverains, dont le fonds singapourien GIC, dans le cadre de ses efforts pour lever des fonds. Le quotidien croit par ailleurs savoir qu'une augmentation de capital sera lancée dans les premières semaines d'octobre.