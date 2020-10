Rolls Royce : nouveau plongeon après l'annonce de l'AK

(Boursier.com) — Encore plus bas ! Rolls Royce plonge encore de 10% à Londres, portant sa chute depuis le premier janvier à près de 85%. Le titre est plombé ce jeudi par l'annonce d'une augmentation de capital à venir de 2 milliards de livres ainsi que l'obtention de plusieurs prêts alors que le groupe reste miné par la crise sans précédent qui secoue l'industrie aéronautique et la quasi-mise à l'arrêt du trafic aérien mondial.

Le motoriste, qui équipe les Boeing 787 et les Airbus 350, a consommé quatre milliards de livres de trésorerie cette année, a dit s'attendre à revenir à un flux de trésorerie positif au cours du second semestre de 2021 et viser 750 millions de livres de flux de trésorerie disponible en 2022.

"L'augmentation de capital annoncée aujourd'hui renforce notre capacité à résister afin de naviguer dans l'environnement opérationnel incertain actuel", a déclaré le directeur général de Rolls-Royce, Warren East. "Il s'agit d'un plan complet qui permettra d'éviter toute question de liquidité pendant cette crise", a-t-il dit à des journalistes. "Nous voulions que ce plan offre une marge de manoeuvre suffisante, même dans le pire des scénarios".

L'agence britannique de crédit à l'exportation, le UK Export Finance, s'est dite prête à soutenir une prolongation de sa garantie à 80% du prêt actuel de cinq ans de deux milliards de livres accordé à Rolls-Royce. L'agence est également prête à soutenir une augmentation du prêt pour un montant d'un milliard de livres au maximum. Rolls-Royce a par ailleurs annoncé disposer d'engagements pour une nouvelle facilité de crédit de deux ans d'un montant d'un milliard de livres.