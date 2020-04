Rolls-Royce : Moody's dégrade, la catégorie 'spéculative' se rapproche

(Boursier.com) — Moody's dégrade la note crédit long terme senior non garantie de Rolls-Royce de 'Baa2' à 'Baa3' alors que l'agence s'attend à une période prolongée de baisse de la demande de nouveaux avions commerciaux par rapport aux dernières années, et aux prévisions précédentes, ainsi qu'à de sévères disruptions dans l'industrie due à la pandémie de Covid-19.

Moody's souligne toutefois que la nouvelle notation prend en considération les barrières à l'entrée élevées étant donné le contenu technologique critique des moteurs de l'entreprise ; la solide performance de la division défense de la société et le degré de résilience des systèmes moteurs ; la solide performance, à ce jour, des programmes de moteurs Trent XWB et Trent 7000, qui représentent la majorité des commandes futures et de la base de moteurs installée ; l'importance stratégique de la société pour les capacités de défense du Royaume-Uni et pour la chaîne d'approvisionnement aérospatiale, qui se traduit par une forte probabilité d'obtenir une aide du gouvernement si l'épidémie de coronavirus l'exige ; l'engagement de la société à adopter un profil financier conservateur ; et des niveaux de liquidités substantiels.

La perspective négative reflète les prévisions de Moody's selon lesquelles le marché de l'aérospatiale commerciale restera fortement perturbé au cours des 12 à 18 prochains mois au moins.