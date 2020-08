Rolls-Royce : des problèmes d'usure identifiés sur des moteurs Trent XWB

Rolls-Royce : des problèmes d'usure identifiés sur des moteurs Trent XWB







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Décidément, Rolls-Royce accumule les problèmes de moteurs. Après avoir dépensé des milliards pour résoudre une série de difficultés avec son moteur Trent 1000 utilisé sur le 787 Dreamliner de Boeing, le groupe britannique a découvert des problèmes de durabilité sur les aubes de compresseur de pression intermédiaire de certains moteurs Trent XWB équipant l'A350 d'Airbus. Des fissures ont été découvertes sur une ou deux pales d'une vingtaine de moteurs ayant quatre ou cinq ans de service lors d'inspections de routine au début du mois de juillet. Aucun des moteurs Trent XWB n'a connu de soucis en vol, a précisé le groupe, mais tous ceux ayant une durée de vie similaire seront inspectés.

"Nous ne nous attendons pas à ce que cette question crée une perturbation significative pour les clients ou un coût annuel important", a déclaré Rolls-Royce. Les coûts sont estimés à moins de 50 millions de livres sterling. Des moteurs plus récents ont également été inspectés et aucun problème n'a été identifié. Chris Cholerton, directeur de la division aérospatiale civile de Rolls-Royce, a souligné que le Trent XWB est le moteur le plus réussi jamais lancé par la société, avec une fiabilité de 99,9%: "les moteurs qui arrivent maintenant pour une révision ont fait l'équivalent de 350 fois le tour du monde, sans aucune maintenance non planifiée... Il est rassurant de voir que notre régime d'inspection proactif nous a permis d'identifier et de traiter rapidement ce problème et de minimiser tout impact potentiel sur nos clients".

Si ce nouveau contre-temps apparaît minime, il n'en vient pas moins s'ajouter à une longue liste d'ennuis rencontrés par la firme britannique au cours des dernières années. Rolls-Royce évolue d'ailleurs sur un plancher de près de dix an en Bourse.