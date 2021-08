Rolls-Royce : cession de Bergen Engines

(Boursier.com) — Le groupe Rolls-Royce a annoncé avoir accepté de vendre sa filiale Bergen Engines, un des fournisseurs de la marine de la Norvège, au britannique Langley Holdings pour l'équivalent de 110 ME. Cette cession n'est qu'une petite partie du vaste plan de cession d'actifs entrepris par Rolls-Royce pour se remettre de la crise sanitaire qui a secoué le secteur aéronautique et qui vise à générer plus de 2 Mds£.

Langley Holdings, basée à Nottinghamshire, emploie 4.600 personnes et possède des installations en Allemagne, en France et en Italie.

Le motoriste britannique avait précédemment signé un accord de vente de Bergen pour 150 ME au groupe russe YMH, mais l'opération a été bloquée en mars dernier par la Norvège pour des raisons de sécurité nationale.