Rolls-Royce a brûlé 3 Mds£ de cash au premier semestre

(Boursier.com) — Rolls-Royce plonge de 8% à Londres après avoir annoncé que sa consommation de trésorerie avait atteint 3 milliards de livres au cours du premier semestre en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur la demande de moteurs. Le groupe britannique, qui fabrique des moteurs pour le Boeing 787 et l'Airbus 350, a déclaré miser sur une amélioration au second semestre, entraînant une sortie de cash sur l'année entière d'environ 4 Mds£. Il vise un free cash-flow d'au moins 750 M£ en 2022.

Confrontée à cette crise sans précédent, la firme a annoncé en mai la suppression d'au moins 9.000 postes, soit environ 17% de ses équipes. Une réorganisation qui devrait générer des économies annualisées de plus de 1,3 Md£.

Warren East, PDG de Rolls-Royce, a déclaré : "nous vivons une période exceptionnelle. La pandémie de COVID-19 a créé un choc historique dans l'aviation civile qui mettra plusieurs années à se rétablir. Nous avons commencé cette année avec une dynamique positive et de fortes liquidités et nous avons agi rapidement pour conserver des liquidités et réduire les coûts afin de protéger Rolls-Royce pendant la pandémie. Nous prenons des mesures pour redimensionner notre activité aéronautique civile afin de nous adapter à la baisse de la demande à moyen terme de nos clients et de contribuer à assurer notre avenir. Cela signifie que nous avons dû prendre la décision très difficile de perdre des personnes qui nous ont aidés à devenir l'entreprise que nous sommes et qui ont été fières de travailler pour Rolls-Royce. Ma première priorité est de traiter tout le monde - qu'ils partent ou restent - avec dignité et respect. Nous tirerons les leçons de la façon dont nous avons relevé ce défi sans précédent et nous nous positionnerons pour émerger comme une entreprise encore plus forte à l'avenir".