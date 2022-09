Rodolphe Belmer va remplacer Gilles Pélisson à la tête de TF1

(Boursier.com) — Gilles Pélisson n'aura pas résisté à l'échec de la fusion entre TF1 et M6. Le PDG de la 'une' va être remplacé par Rodolphe Belmer à compter du 13 février 2023. D'ici là, un Conseil d'Administration validera la séparation des postes de Président et de Directeur Général le 27 octobre prochain. Gilles Pélisson occupera alors la fonction de Président, l'ancien patron de Canal+ devenant Directeur Général. A la mi-février, Gilles Pélisson rejoindra le Groupe Bouygues en tant que Directeur Général Adjoint du Groupe Bouygues en charge des Médias et du Développement.