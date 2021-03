Roctool : une perte de 2,6 ME en 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 s'élève pour Roctool à 6,5 millions d'euros, dont 3,9 ME au 2e semestre (soit une progression de 54% vs S1 2020 et 7% vs S2 2019) permettant d'absorber en grande partie le repli du S1. Grâce à l'ensemble de ces efforts, l'activité a pu rebondir avec une forte croissance au cours du 2e semestre.

Si le chiffre d'affaires annuel est en diminution de 11% vs 2019, les pertes opérationnelles (EBITDA) ont diminué à 1,77 ME (2,23 ME en 2019).

Avec un résultat financier en perte de 0,4 ME (principalement lié à des provisions pour perte de change sur dettes intragroupe), et un résultat exceptionnel peu significatif, le résultat net s'inscrit à -2,6 ME.

Structure financière renforcée

Au 31 décembre 2020, le Groupe dispose d'une structure financière renforcée, avec 3,5 ME de capitaux propres, une dette financière de 3,1 ME et une trésorerie disponible de 1,3 ME (avec des comptes clients en forte augmentation à 4,2 ME grâce à la croissance au S2 2020).

L'exercice 2020 a mis en évidence la résilience de la technologie Roctool pendant une conjoncture complexe. Notre Groupe a su rapidement réagir début 2020 avec une restructuration et une multiplication des projets écoresponsables où la technologie se révèle comme solution pertinente. Cette évolution historique des besoins trace une ligne directrice pour Roctool et lui ouvre de nouvelles perspectives , commente Mathieu Boulanger, Directeur général de Roctool.

Impact COVID

Malgré les efforts pour soutenir l'activité, le contexte incertain de crise sanitaire et économique international continue de ralentir l'exécution des projets en cours et de réduire la visibilité sur les opportunités à venir. Il est à date difficile d'évaluer l'impact de cette crise sur le prochain exercice, et en particulier concernant la possibilité de voyager dans nos pays porteurs pour prospecter et installer la technologie.

Cependant, l'accélération des développements de produits écoresponsables par les marques dans de nombreux secteurs est une véritable opportunité pour Roctool qui, au fil des années, a optimisé sa technologie de moulage pour éliminer les défauts d'aspects des matières recyclées et proposer des gains de qualité de surface inégalés. C'est une des raisons qui explique que le carnet de commandes ait continué à se remplir dès la fin 2020 pour le début d'année 2021, et ainsi sécuriser un 1er trimestre en croissance (vs Q1 2020).

Pour le reste du 1er semestre 2021, le défi reste à convertir les belles opportunités commerciales en cours sans être trop ralenti dans leur réalisation, par le côté imprévisible de la conjoncture et des restrictions à l'international.