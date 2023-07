Roctool : une nouvelle année record en vue

(Boursier.com) — Roctool , spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, a annoncé pour le premier semestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de 5,1 ME, en progression très significative de +24% sur un an et qualifiée de supérieure aux attentes.

Les ventes de marchandises, comprenant des systèmes à induction, des périphériques, des composants de moule et des prototypes, ont atteint 3,3 millions d'euros, enregistrant une nouvelle augmentation très significative de +69% par rapport au premier semestre 2022. La vente de marchandise démontre l'accroissement du nombre de nouveaux utilisateurs de la technologie Roctool.

Les services, incluant les études d'ingénierie, les services d'installation et de mise en service avec les essais correspondants, ont généré un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros au premier semestre 2023, se maintenant au niveau très élevé du premier semestre 2022 (+1%).

Les revenus provenant des accords de licence, des redevances et des accords stratégiques se sont établis à 0,6 million d'euros au cours du premier semestre comme anticipé, comparativement à 1 million d'euros au premier semestre 2022.

Roctool dispose d'une trésorerie au 30 juin 2023 d'un montant de 1,5 ME (similaire au niveau enregistré du 15 janvier 2023). La société a par ailleurs débuté le remboursement du Prêt garanti par l'État conformément à ses engagements initiaux. Roctool maintient une gestion prudente de sa trésorerie.

Grâce à une activité record au premier semestre 2023, Mathieu Boulanger, CEO, exprime sa confiance quant à la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires sur la deuxième partie de l'année 2023 : " Ce premier semestre est dans la continuité de 2021 et de 2022 avec un rythme de croissance important de 24%. Notre projet est solide et notre technologie s'impose de plus en plus sur des produits à forte valeur ajoutée, avec des nouvelles marques en arrivage, et ce, quasiment toujours avec un objectif de réduction de CO2. Couplé à une gestion fine de nos ressources, ce rythme de croissance actuel pourrait nous permettre de réaliser une nouvelle année record en 2023 ".