Roctool / Texen : en ordre de marche

Crédit photo © Roctool

(Boursier.com) — Il y a tout juste un an, Texen et Roctool signaient un accord de collaboration afin d'accompagner ensemble les clients de TEXEN dans leur transition écologique par une proposition de valeurs complémentaire. Aujourd'hui, la collaboration s'intensifie dans une logique de proactivité. Texen vient de lancer sa première production et investit plus massivement dans de nouveaux systèmes de production Roctool sous sa marque BESST* Transform.

A l'origine de ce partenariat non exclusif, les deux acteurs se sont engagés autour d'enjeux stratégiques clairement identifiés. D'un côté Texen dont la mission vise la transformation de la matière en expérience de manière vertueuse, de l'autre Roctool dont l'innovation technologique apporte de vraies opportunités dans la transformation et la sublimation des matières nouvelle génération.

Après l'installation des premiers équipements Roctool en 2020, Texen accélère le déploiement de la technologie sur son parc industriel français. Plusieurs de ses lignes de production sont à présent dotées de nouveaux systèmes Roctool. Dans l'objectif d'offrir une force de co-développement à ses clients, le Texen lab, équipé depuis début 2021, propose ainsi des moyens pouvant adresser les enjeux croisés de conception durable, de compétitivité et de Brand Equity.

En une année, cette démarche partenariale s'est concrétisée par un premier développement ultra premium en résine 100 % recyclée, prémices d'une gamme de maquillage iconique pour laquelle la marque a choisi des résines PCR.