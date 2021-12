Roctool : succès de l'émission d'ORNAN 2021

(Boursier.com) — La société Roctool, spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, a annoncé le succès de son émission d'obligations remboursables en actions nouvelles ou en numéraire (ORNAN 2021), souscrite à 98% pour un montant total de 1,27 ME.

Cette opération, couplée à la nouvelle tranche de PGE de 0,6 ME souscrit auprès des banques historiques et BPI France, permet à Roctool de sécuriser un financement d'1,87 ME au total " et ainsi poursuivre sereinement la recherche d'un investisseur stratégique pour accompagner l'accélération de son développement ".