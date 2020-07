Roctool sélectionné pour présenter ses solutions expertes au constructeur allemand Porsche

Roctool sélectionné pour présenter ses solutions expertes au constructeur allemand Porsche









Crédit photo © Roctool

(Boursier.com) — Roctool, spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, s'est vu une nouvelle fois distingué pour son savoir-faire. Alors que les signes de la reprise de l'activité se confirment, Roctool, ainsi que huit autres entreprises françaises, ont été sélectionnées par Porsche Allemagne parmi une cinquantaine de candidatures, pour présenter leur offre innovante lors de rendez-vous d'affaires digitalisés, au constructeur automobile allemand Porsche. Cette opportunité rendue possible par Bpifrance et Business France, démontre de la capacité d'innovation des entreprises françaises, et de la possibilité de nouer des partenariats d'affaires franco-allemand.

"C'est une fierté pour nos équipes, d'avoir été retenu parmi plus de cinquante entreprises, pour présenter la technologie Roctool qui a su séduire de grands donneurs d'ordre internationaux grâce à son expertise, les développements écoresponsables et l'agilité de Roctool, au-delà des frontières et des marchés. Nous espérons que ce premier échange verra naître une collaboration avec cet acteur majeur du secteur automobile" précise Mathieu Boulanger, Directeur Général du Groupe.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels, le 10 septembre.