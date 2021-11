Roctool s'allie à Authentic Material

(Boursier.com) — Authentic Material, spécialiste de la conception et de la production de matériaux innovants à partir de gisements de matières naturelles inexploitées, et Roctool, spécialiste des technologies de moulage des matériaux, conjuguent leurs capacités d'innovation pour offrir des matériaux à haute valeur ajoutée aux maisons de luxe en quête de solutions éco-responsables. Authentic Material recycle les matières animales, végétales ou minérales provenant de ses clients en de nouveaux matériaux sur-mesure, qu'ils intègrent ensuite à nouveau dans leur production. Dans une boucle circulaire, Authentic Material redonne de la valeur à ces matières naturelles issues d'écarts qualité, des ateliers de production ou de stocks inutilisés. Les marques les utilisent ensuite pour des applications diverses : packaging, maroquinerie, accessoires. Leader des technologies de chauffe par induction, Roctool accompagne ses clients dans leur démarche de transition énergétique en optimisant l'impact environnemental de la transformation de leurs matériaux.

Fin 2019, Authentic Material a opéré une levée de fonds pour acquérir une technologie de pointe, et initier sa démarche d'industrialisation. Ensemble, Authentic Material et Roctool ont conçu un équipement spécifique pour les besoins de la société toulousaine : une plateforme de thermopressage modulaire inédite, dédiée à la fabrication de matériaux hautement naturels, en série. Cet investissement a été notamment soutenu par la Région Occitanie et la BPOC.

Vincent Menny, Président de Authentic Material déclare : "Cette première phase d'industrialisation, qui fut un projet très complexe, de plus mené pendant la période trouble de la crise sanitaire, nous a beaucoup appris. Ce retour d'expérience nous est très utile en vue de la suite de notre déploiement industriel". "Par cette synergie, Roctool étend sa stratégie de diversification vers l'utilisation de son procédé dans les composites et notamment les matériaux biosourcés de haute qualité. Ce projet est pour nos deux sociétés, le moyen de démultiplier nos compétences par la mise en commun de nos moyens de R&D. Nous pourrons ainsi prendre de la hauteur sur le potentiel de futurs matériaux et proposer aux designers de demain, de nouvelles solutions plus vertueuses", explique Mathieu Boulanger, CEO de Roctool.