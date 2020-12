Roctool retenu par Bpifrance et Business France

Crédit photo © Roctool

(Boursier.com) — Roctool a bénéficié du partenariat de Bpifrance et Business France, pour présenter leurs solutions technologiques avancées et à forte valeur ajoutée aux principaux donneurs d'ordre allemands et autrichiens de l'industrie automobile, afin de nouer des partenariats d'affaires.

Grâce à son expertise du secteur de l'industrie automobile et sa proximité géographique, la France demeure un fournisseur de choix pour l'automobile allemande. L'Allemagne, se situant au 1er rang européen avec un chiffre d'affaires d'environ 426 milliards d'euro en 2018, reste un acteur de renom au sein de cette industrie qui sollicite particulièrement le savoir-faire français ainsi que les compétences reconnues de ses ingénieurs et techniciens.

Le marché automobile autrichien occupe également une place considérable (4ème branche industrielle du pays) avec chaque année, de nombreux investissements effectués en 'R&D', faisant de l'industrie automobile autrichienne un marché porteur et à la pointe de l'innovation. L'industrie du futur sont au coeur de la politique de développement économique, et les industriels sont à la recherche de solutions toujours plus innovantes et hautement technologiques à intégrer à leur chaine de valeur. La France représente le 5ème fournisseur de l'Autriche sur ce marché.

Dans le cadre de cette mission internationale, les 14 entreprises françaises ont bénéficié d'un accompagnement pour répondre au mieux aux exigences et besoins des entreprises locales. Le programme de rendez-vous en digital a été constitué sur la base d'une analyse poussée des besoins allemands et autrichiens en matière d'automobile, et des solutions proposées par les lauréats de la délégation.

Mathieu Boulanger, Président Directeur Général de Roctool, déclare : "C'est une superbe opportunité pour ROCTOOL, de présenter à des acteurs en recherche perpétuelle d'innovation, nos solutions éco-responsables qui constituent de nombreux avantages pour nos clients : rentabilité et "sustainability". Les échanges furent riches et intéressants, et mènerons, nous l'espérons, à la signature de contrats."