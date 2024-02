Roctool : remboursement anticipé de l'intégralité des ORNAN 2021

(Boursier.com) — Roctool , spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce le remboursement anticipé de l'intégralité des ORNAN 2021 en circulation suite à la réalisation de l'augmentation de capital d'environ 2 ME réservée à la société ENRX Group en date du 15 février 2024 (au prix unitaire de 1,80 euro).

Cette augmentation de capital constitue un cas d'exigibilité anticipée et l'intégralité des ORNAN 2021 sera obligatoirement remboursée en actions. Le règlement des actions nouvelles et leur cotation interviendront le 23 février.