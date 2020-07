Roctool publie un chiffre d'affaires au S1 de 2,6 ME

Crédit photo © Roctool

(Boursier.com) — Roctool, spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce pour l'activité du premier semestre 2020, un chiffre d'affaires de 2,6 ME, soit une baisse de 29% vs S1 2019, qui s'explique par une baisse des commandes clients et un contexte logistique international particulièrement difficile au 2ème trimestre. Cependant, le carnet de commandes est en forte progression, démontrant ainsi la résilience du groupe - malgré l'impact de la crise sanitaire - sur le déploiement des offres et le cadencement des ventes.

Une activité temporairement impactée par la COVID-19, une agilité démontrée

Après un début d'année marqué par une hausse de la demande sur ses grands marchés, et une percée significative dans le secteur Beauté, le Groupe a dû, au 2ème trimestre, gérer la baisse de la demande suite au ralentissement mondial des échanges dans un contexte de confinement.

En effet, la crise sanitaire a entraîné :

-Une diminution des ventes de marchandises de 34% ;

-Des délais de livraison accrus des fournisseurs ;

-Une complexification d'organisation logistique ;

-Des décalages ou annulations de commandes initialement attendues pour livraison au S1.

Les services ne diminuent que de 9%. Les licences et royalties baissent en raison des arrêts de production de certains clients.

Dès le mois de mars, Roctool a engagé les mesures sanitaires essentielles pour offrir à tous ses collaborateurs un cadre de travail sécurisé.

Le Groupe a également adapté son support technique pour servir au plus près ses clients, malgré le confinement, et maintenu une relation étroite avec prospects et fournisseurs ; l'implantation internationale a confirmé être une valeur ajoutée pour ses clients, le Groupe étant capable de répondre localement grâce à la présence des équipes sur 3 continents et 6 pays. Ce pilotage fin, lui permet aujourd'hui d'engager son redéploiement dans les meilleures conditions.

Renforcement de la situation financière

L'augmentation de capital de 1,9 ME réalisée pendant le 1er trimestre 2020 (pour rappel, représentant environ 1/3 du total des BSA attribués) et le Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 1,8 ME, obtenu le 11 mai auprès des 4 banques de Roctool et d'une participation directe de BPI France, ont permis au Groupe de consolider sa structure financière dans un contexte de crise sanitaire sans précédent.

Réorganisation

La restructuration du Groupe est en cours et commence à porter ses premiers fruits, avec pour objectifs de réduire les coûts de fonctionnement dès 2020 et d'atteindre une économie entre 1 et 1,4 ME sur base annuelle dès 2021. Ces séries de mesures, avec un impact non significatif sur l'activité, concernent toutes les structures du Groupe reparties sur les 3 continents : Asie, Amérique du Nord et Europe.

La technologie Roctool de plus en plus courtisée pour les projets éco-responsables

Au cours du 1er semestre, Roctool a accéléré ses travaux sur des axes stratégiques de 'R&D', tels l'analyse de matières, les tests d'injection, les comparatifs, qui permettent d'élargir l'offre Roctool, avec toujours en ligne de mire, l'éco-responsabilité.

Des partenariats ont été développé avec les marques et certains fabricants, vers des axes d'optimisation prioritaires tels que le design, l'esthétique (réduction des opérations secondaires, défauts d'aspect...). L'élimination de certaines étapes de décoration ajoute un argument économique autant qu'environnemental, avec notamment la réduction du CO2 par pièce fabriquée. La technologie Roctool devient essentielle dans la transformation des résines recyclées et recyclables, et a d'ores et déjà des projets en lancement couplant la technologie Roctool et des résines 100% recyclées.

Dans un contexte de ralentissement temporaire de ses performances, Roctool est doté des meilleurs atouts technologiques et d'une structure financière consolidée

pour confirmer son plan de marche.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels, le 10 septembre 2020