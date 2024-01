Roctool : Projet d'entrée de ENRX au capital

(Boursier.com) — Roctool annonce le projet d'une prise de participation d'ENRX à son capital, à la suite du partenariat stratégique signé en septembre 2023.

Depuis plus de 10 ans, ENRX, spécialiste du chauffage et de la charge par induction et de l'alimentation électrique sans contact avec une empreinte carbone faible ou nulle, est un fournisseur de choix pour ROCTOOL. La reconnaissance mutuelle et la qualité de cette collaboration ont mené à un partenariat stratégique (communiqué de presse du 19 septembre 2023). Aujourd'hui, les deux acteurs envisagent une prise de participation d'ENRX au capital de ROCTOOL.

Cette alliance mise sur une accélération du déploiement de la technologie Roctool dans le monde entier. Le haut niveau de performance technologique et les capacités d'innovation de ROCTOOL, conjugués à la puissance commerciale, le savoir-faire en matière d'induction dans de nombreux domaines et la connaissance exceptionnelle du marché d'ENRX, constituent un véritable booster et une opportunité majeure pour faire adopter plus rapidement les solutions.

Le protocole signé entre ENRX et Roctool prévoit un investissement d'un montant de 2 millions d'euros, au prix de 1,80 euro par action, et permettra à ENRX de détenir 17,47% du capital de Roctool.

Dans le cadre de cet investissement, il est prévu l'entrée d'un représentant d'ENRX au conseil d'administration de la société.

La prise de participation d'ENRX et l'entrée d'un représentant d'ENRX au conseil d'administration demeurent soumises à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société, prévue en date du 13 février 2024, ainsi qu'à la levée de conditions suspensives usuelles.

Cette opération bénéficie du soutien des actionnaires de référence de Roctool, détenant ensemble 46,84% des droits de vote de la société, qui se sont engagés à voter en faveur de l'adoption des résolutions relatives à cette opération qui seront présentées à l'assemblée générale extraordinaire de la société.

Par ailleurs, pour soutenir la société et ce projet, les principaux détenteurs d'ORNAN 2021, (représentant 65,5% du montant en principal cumulé des ORNAN 2021) se sont d'ores et déjà engagés à convertir leurs titres en actions de la société à la réalisation de l'opération.

La société a, par ailleurs, convoqué une assemblée spéciale des porteurs d'ORNAN 2021 en date du 13 février 2024.

Conformément aux dispositions légales applicables et au règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Une étape majeure pour Roctool avec un industriel d'expérience à ses côtés

Roctool, leader dans le domaine des technologies de moulage heat and cool, développe des solutions de moulage uniques faisant appel au chauffage par induction, principalement pour l'injection plastique et la compression des composites.

ENRX est reconnu pour son expertise en matière d'induction dans de nombreux secteurs parmi lesquels l'automobile, l'électrotechnique et la fabrication de tubes et tuyaux en acier.

Le renforcement de la relation entre les deux entreprises va permettre l'intensification des efforts à l'échelle mondiale, tirant parti de l'expertise inégalée d'ENRX en matière de solutions durables et de pointe dans le domaine du chauffage par induction et des technologies de moulage "heat and cool" de Roctool. Pour rappel, ENRX détient plus de 1.200 brevets de technologies d'induction qui viennent renforcer le portefeuille de brevets de Roctool dans le moulage des composites et des plastiques.

Bjorn Eldar Petersen, PDG d'ENRX, déclare : "Seulement trois mois après la signature de notre partenariat stratégique, il apparaissait évident d'accélérer notre collaboration et de prendre une participation au sein du capital de Roctool. Ensemble, nous allons augmenter nos synergies, accélérer le déploiement de nos technologies, et participer plus activement encore à la transition vers un moulage durable et responsable."

Mathieu Boulanger, PDG de Roctool, précise : "Nous sommes heureux d'envisager l'avenir de Roctool avec ENRX. Bien plus qu'un allié industriel, les équipes d'ENRX sont un atout précieux pour accélérer le déploiement de nos technologies à l'international et entrevoir les années à venir avec ambition. Nous pourrons fournir à nos clients des solutions et services toujours plus innovants et responsables pour répondre à leurs besoins de production."