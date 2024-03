(Boursier.com) — Roctool présente une nouvelle technologie à JEC World à

Paris (5-7 mars), le R-IDS (Roctool Induction Dynamic Saver).

"Avec ses 20 ans dans les technologies par induction pour les outillages, Roctool confirme que cette nouvelle technologie est appelée à redéfinir les standards de l'industrie des composites en associant des performances inégalées à d'importantes économies d'énergie. Cette technologie de plateaux chauds pour la compression et le moulage des composites thermodurcissables et thermoplastiques, vient compléter l'arsenal de technologies Roctool existantes" commente le groupe qui poursuit : "En réponse à une demande croissante et à un marché de plus en plus soucieux de préserver l'énergie utilisée, le R-IDS de Roctool est présentée au salon des composites JEC World. Cette approche innovante de plateaux chauffants, issue du savoir-faire technologique de Roctool, permet aux utilisateurs de passer d'un stade de développement à la production de série comme jamais auparavant".