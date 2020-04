Roctool : premiers effets positifs des réorientations stratégiques

(Boursier.com) — Roctool, spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présente ses résultats annuels consolidés audités, clos au 31 décembre 2019, et arrêtés par le Conseil d'administration du 27 avril 2020.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019, confirme une légère croissance de 1% à 7,27 ME, par rapport à 2018. Le Groupe bénéficie d'une montée en puissance du secteur automobile qui représente 46% du chiffre d'affaires 2019 (vs 29 % en 2016), clair signe de l'adoption de la technologie notamment pour les pièces de décoration intérieures et extérieures. 2019 s'est traduit également par l'émergence de deux nouveaux marchés : le packaging beauté, demandeur d'ailleurs de solutions technologiques éco-responsables, et les applications médicales. Ces secteurs porteurs devraient constituer de puissants relais de croissance.

Forte augmentation de la marge brute au S2

Le plan d'actions lancé en début d'exercice visant à améliorer le pilotage économique et financier porte ses premiers fruits. Conséquence d'un meilleur mix produits/services sur le S2, la marge brute s'est améliorée significativement en passant à 74% (vs 57% au 1er semestre). Les charges d'exploitation (hors amortissements et achats de marchandises) en ligne droite avec le plan diminuent de 5% en totalisant 7 ME. La marge annuelle atteignant 65%, en ligne avec les objectifs.

Cette amélioration permet de contenir l'exploitation, avec un EBITDA stable en perte de 2 ME et un EBIT de -2,6 ME (vs -2,5 ME en 2018). Compte tenu des résultats financiers et exceptionnels peu significatifs, le résultat net part du Groupe s'inscrit à - 2,7 ME.

Structure financière renforcée

Au 31 décembre 2019, le Groupe dispose d'une structure financière saine, avec 4 ME de capitaux propres, une dette financière de 1,6 ME et une trésorerie disponible qui s'élevait à 368 KE.

Le 28 février 2020, le Groupe a poursuivi le renforcement de sa structure financière avec l'émission de BSA représentant une augmentation de capital de 1,8 ME.

Impact COVID-19

Face à la crise sanitaire de nature exceptionnelle déclenchée par le COVID-19, ROCTOOL a priorisé plusieurs actions majeures dès mars 2020 sur tous ses sites d'implantation :

- Offrir un ensemble de mesures sanitaires préventives à tous ses collaborateurs,

- Sécuriser ses approvisionnements,

- Ajuster sa production de services pour accompagner au plus près les ventes sur chaque zone géographique et assurer aux clients un service adapté.

Le Groupe a d'ores et déjà pris un certain nombre des mesures nécessaires pour limiter les effets de la pandémie sur sa solidité financière et étudié plusieurs scénarios visant à traverser au mieux la période :

- Mesures de chômage partiel reconductibles,

- Plan complet de réduction des dépenses,

- Recours au PGE proposé par l'Etat,

- Restructuration organisationnelle afin d'alléger les coûts opérationnels du Groupe avec un impact minime sur l'activité.

Le Groupe communiquera régulièrement sur l'évolution de la situation dont les impacts restent à date difficiles à mesurer. A noter que de nouveaux projets ont commencé sur le mois d'avril en Asie pour ROCTOOL, bon signe d'espoir du retour progressif à la normale sur certains secteurs stratégiques.