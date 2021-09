Roctool : poursuite de l'amélioration des résultats

(Boursier.com) — Roctool , spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présente aujourd'hui ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2021. Les charges opérationnelles ont diminué une nouvelle fois de 3%, après une première diminution de 13% au S1 2020. Elles totalisent ainsi 3 ME vs 3,5 ME au S1 2019, permettant de limiter la perte d'EBITDA à 0,9 ME, contre une perte de 1,3 ME au S1 2020 et de 1,4 ME en 2019.

Cette amélioration continue des performances opérationnelles permet à l'ensemble des résultats de continuer à s'apprécier. Ainsi, après l'Impôt sur les sociétés et les résultats financiers, le résultat net s'établit à -1,2 ME (vs - 1,6 ME en 2020).

Situation financière

La trésorerie du Groupe s'établit à 0,8 ME au 30 juin 2021 (contre 1,3 ME au 31 décembre 2020), avec des encours clients significatifs compte tenu d'une concentration des ventes en fin de période. Les capitaux propres consolidés à fin juin 2021 s'élèvent à 2,5 ME contre 3,5 ME au 31 décembre 2021.

A l'image du carnet de commandes (communiqué de presse du 12 juillet 2021), le Groupe dispose aujourd'hui d'une visibilité encore relative dans le contexte mais commence déjà à remplir le carnet de commandes 2022. La mobilisation des équipes reste totale afin de finaliser les opportunités nées de l'intensification commerciale menée dans le cadre de la feuille de route, et transformer les contrats en cours sur la fin d'année.

Lancement d'un processus d'identification de partenaires et investisseurs industriels

Etant donné le potentiel grandissant de la technologie Roctool pour répondre aux enjeux de l'écoresponsabilité sur de nombreux segments et à un niveau international, le Conseil d'administration a mandaté la société MP Corporate Finance afin d'identifier des partenaires et investisseurs industriels de choix pour accélérer le développement, et renforcer la société avec notamment un footprint plus important sur les segments clefs de Roctool.