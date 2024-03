Roctool : Pour le JEC World 2024, OLLOW s'équipe de la nouvelle technologie du groupe, le R-IDS

(Boursier.com) — En investissant dans la technologie R-IDS, OLLOW renforce ses capacités de production pour le moulage de composites thermoplastiques. Les premières installations de la technologie R-IDS seront opérationnelles dans les prochains mois avec une ambition d'intégration sur sa future unité de production de 3.000 m2 attendue en 2025.

La technologie R-IDS, présentée au JEC cette année par Roctool avec des démonstrations en direct, propose des solutions de plateaux chauds innovants et performants, dédiés à chauffer les outillages. Ces plateaux chauffés par induction et refroidis par eau, permettent d'atteindre des températures élevées, des cycles de transformation courts, tout en garantissant une consommation d'énergie optimisée.

Ce partenariat stratégique souligne l'engagement de OLLOW à adopter les dernières technologies performantes pour développer ses capacités de production visant les grands volumes et proposer au marché un couplage compétitif entre matière et procédé.

La technologie brevetée OLLOW consiste en une production automatisée de préformes textiles creuses et leur transformation en pièces composites par thermo-consolidation. La première phase repose sur des algorithmes d'optimisation de trajectoire de matière première et des machines de production en continu, tous deux développés par la start-up. La seconde phase associe un procédé de transformation propre à OLLOW et la technologie haute cadence R-IDS.

Grâce à cette technologie innovante, OLLOW gagne en efficacité opérationnelle et en productivité, confortant ainsi son engagement de Responsabilité Sociale et Environnementale vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires...