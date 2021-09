Roctool : participation au premier salon mondial du packaging beauté

(Boursier.com) — Roctool , spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce sa participation à LUXE PACK, le premier salon mondial du packaging de luxe qui se déroulera à Monaco, du 27 au 29 septembre 2021 au Grimaldi Forum.

Expert d'une d'innovation packaging écoresponsable, Roctool a su très tôt intégrer ces critères dans ses solutions, afin de toujours mieux répondre aux attentes des clients et des consommateurs. Roctool sera présent sur le corner VA27, afin de présenter son offre et rencontrer de nombreux clients et prospects. Mathieu Boulanger CEO du groupe, interviendra lors de la conférence "Comment sublimer les matières recyclables et recyclées". Il expliquera comment les résines recyclées peuvent, grâce aux innovations Roctool, gagner une qualité premium et donner aux packagings une qualité de surface inégalée...