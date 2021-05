Roctool : partenariat avec le CEA pour créer les panneaux photovoltaïques de demain

Roctool : partenariat avec le CEA pour créer les panneaux photovoltaïques de demain









Crédit photo © Roctool

(Boursier.com) — Roctool , spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, a été sélectionné dans le cadre du programme EasyPOC pour développer les panneaux photovoltaïques de demain avec le CEA.

Dans le cadre du dispositif EasyPOC, financé à 100% par la Région Auvergne-Rhône-Alpes auprès du CEA, ce partenariat a pour objectif de penser et concevoir des panneaux photovoltaïques plus responsables. Pendant 12 mois, les laboratoires du CEA à l'INES et Roctool vont collaborer à la conception de panneaux photovoltaïques innovants, plus rapidement fabriqués et réalisés avec des matériaux bio-sourcés et recyclables, pour de nouvelles applications tels les transports, le nautisme, l'automobile.

C'est lors d'un webinar organisé par Roctool, afin de présenter sa technologie LIT(TM), Light Induction Tooling, que le CEA a remarqué la pertinence et les performances possibles grâce à ces procédés toujours plus innovants et éco-responsables.

"C'est une grande fierté pour ROCTOOL et ses équipes, de s'être vu choisi pour ce partenariat qui permettra de rendre l'énergie solaire, plus verte et responsable au travers de l'optimisation des panneaux photovoltaïques. Fort d'un écosystème riche et particulièrement innovant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous pourrons, avec notre voisin l'INES, leader mondial des technologies solaires, bénéficier de sa plateforme technologique et de ses compétences reconnues pour aboutir à une preuve de concept" précise Mathieu Boulanger, Directeur général de Roctool.