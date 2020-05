Roctool : obtient un PGE

Roctool : obtient un PGE









Crédit photo © Roctool

(Boursier.com) — Roctool a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 1,8 ME, avec ses partenaires bancaires historiques ainsi qu'une participation directe de BPI France.

Ce PGE, s'ajoutant à l'augmentation de capital de 1,9 ME réalisée pendant le 1er trimestre 2020, permet de consolider la structure financière de ROCTOOL, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, et de préparer dans les meilleures conditions la reprise d'activité qui s'amorce d'ores et déjà en Asie et sur certains marchés stratégiques.

En parallèle de ce prêt et comme annoncé dans le communiqué du 28 avril dernier ainsi que pendant la présentation des résultats du 29 avril, le Groupe poursuit la mise en oeuvre de son plan de réorganisation avec pour objectifs de réduire ses coûts de fonctionnement dès 2020, et d'atteindre une économie entre 1 et 1,4 ME sur base annuelle dès 2021. Cette réorganisation a un impact non significatif sur l'activité du Groupe et permet d'assurer une croissance pérenne de l'activité.