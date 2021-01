Roctool : les pertes seront significativement réduites pour 2020

Crédit photo © Roctool

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Roctool s'élève à 6,5 millions d'euros (7,27 ME en 2019), dont 3,9 ME au 2e semestre (3,72 ME au 2e semestre 2019), qui permet d'absorber en grande partie le repli du 1er semestre.

Les ventes d'équipements s'établissent à 4,58 ME, en ligne avec 2019, avec une progression du nombre de systèmes Roctool livrés à 38 (26 en 2019). Les prestations de services s'élèvent à 1,6 ME, soit une légère baisse de -2%, reflétant principalement les difficultés à réaliser un support technique chez les clients, compte tenu des restrictions des voyages à l'international.

Dans un contexte de crise pandémique international, la technologie Roctool s'est imposée comme essentielle pour des nouveaux clients en quête de solutions écoresponsables. Au-delà d'une résilience des performances, dont le maintien dans les marchés électronique et produits de grande consommation, c'est bien un véritable bon en avant que la société a enregistré au S2, avec une progression de nouveaux marchés tel que la beauté (1 ME sur l'année, soit +75% vs 2019) illustrant la pertinence de la technologie, et ses atouts dans le moulage des résines recyclées, recyclables et surtout l'élimination des peintures et vernis , commente Mathieu Boulanger, Directeur général de Roctool.

Perspectives

Avec les incertitudes sanitaires, le Groupe a mis en place un plan d'économie dès avril 2020 dont l'ensemble des objectifs de réduction et d'optimisation ont été réalisés. Cette réduction des dépenses, le repositionnement du point mort en ligne de mire, conjugué à la belle dynamique des nouveaux marchés, permettent d'anticiper avec confiance, les prochains exercices.

A date, la qualité du carnet de commandes enregistré par le Groupe lui permet de conserver intact ses ambitions. Les résultats consolidés qui seront publiés en mars, ce malgré un chiffre d'affaires en légère régression comparé à 2019, devraient montrer une réduction significative des pertes de Roctool en 2020.