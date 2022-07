Roctool : le secteur automobile dope le chiffre d'affaires semestriel

(Boursier.com) — La société Roctool a annoncé un chiffre d'affaires de 4,1 ME pour le premier semestre 2022, soit une forte progression de 41% sur un an.

Roctool bénéficie du fort rebond de l'activité dans l'automobile qui représente 53% du chiffre d'affaires total sur le semestre. La continuité confirmée de la Beauté avec 15% de l'activité à part égale avec les Produits de grande consommation (15%) permet d'assurer les revenus, le reste se partageant avec les secteurs de l'Industrie (10%) et le Médical (2%).

" Les différents succès commerciaux au cours des six derniers mois, permettent d'améliorer les performances et d'afficher au 30 juin 2022, un carnet de commandes robuste à plus de 3 MEUR, avec notamment des grands projets automobiles, packaging beauté ou encore un premier contrat de développement dans le solaire ", ajoute Roctool.