Roctool innove avec le CEA

(Boursier.com) — Roctool , spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présentera en exclusivité les derniers panneaux solaires mis en forme et 100% thermoplastiques, lors des salons internationaux majeurs : JEC World (Paris, 3-5 mai 2022) et Intersolar (Munich, 11-13 mai 2022).

Ces panneaux solaires 3D sont légers et éco-responsables. Ils proviennent d'un partenariat d'innovation avec le CEA. Au cours de cette collaboration, Roctool a mis au point sa technologie Light Induction Tooling - LIT, dans le domaine de l'énergie solaire, baptisée ainsi LIT"Rapid Solar".

Cette innovation est soutenue, depuis juin 2021, dans le cadre du programme EasyPOC supporté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, et en collaboration avec le CEA. Ce premier jalon, obtenu en collaboration avec le CEA, est très prometteur pour le développement de nouveaux panneaux solaires légers et éco-conçus mais également les futures applications où les technologies photovoltaïques pourront être exploitées, comme par exemple l'automobile.

L'objectif ambitieux de ce programme est de démontrer la faisabilité d'un panneau solaire, avec un procédé de rupture. L'impact environnemental sera réduit, notamment avec une faible consommation énergétique par pièce fabriquée, et une utilisation possible avec des matériaux hautes performances 100% thermoplastique. Ces solutions seront compatibles avec des pièces finies 100% recyclables.

Depuis le début de l'année 2022, des séries de capots automobiles, échelle réduite, ont été produites sur le centre technique de Roctool SA, au Bourget-du-Lac, en collaboration avec le CEA à l'INES (notamment pour les matériaux, composants et procédés solaires ainsi que les tests de panneaux solaires).