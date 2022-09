Roctool : forte amélioration des résultats au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Roctool s'établit au 1er semestre à 4,1 millions d'euros, signant une hausse de +42% vs le 1er semestre 2021, porté par à un fort retour du marché automobile qui représente 53% du chiffre d'affaires total du 1er semestre 2022. En ligne avec les anticipations de la société, les ventes progressent sur l'ensemble des marchés : beauté, grande consommation, industrie et énergie. Portée par la nécessité de trouver des solutions durables pour leurs produits à base de matières écoresponsables, les acteurs économiques se tournent vers la technologie éprouvée Roctool qui respecte leurs cahiers des charges très rigoureux.

La société parvient à fortement améliorer son taux de marge brute à 76% (69% au 1er semestre 2021) et présente un résultat net bénéficiaire au 1er semestre.

L'Ebitda s'établit à son point d'équilibre sur ce 1er semestre 2022 (-0,9 ME au 1er semestre 2021).

Cette amélioration continue des performances opérationnelles permet à l'ensemble des résultats de continuer à s'apprécier. Le résultat net ressort bénéficiaire à +0,1 ME (-1,2 ME en 2021).

La trésorerie de la société s'établit à 1 ME au 30 juin (2 ME au 31 décembre 2021), avec des encours clients significatifs compte tenu d'une concentration des ventes en fin de période. Les capitaux propres consolidés à fin juin 2022 s'élèvent à 2,7 ME stables par rapport au 31 décembre 2021.

Perspectives

A l'image du carnet de commandes, le Groupe dispose d'une croissance embarquée sur l'exercice 2023, avec notamment des grands projets dans les secteurs automobile, beauté, électronique, ou encore un 1er contrat de développement dans le solaire.

Sur la nouvelle période qui s'ouvre, Roctool devrait également bénéficier des effets de ses interventions sur des salons internationaux majeurs.

Roctool est confiant quant à sa capacité à poursuivre sa feuille de route et délivrer une croissance rentable, avec un changement de dimension à l'échelle internationale, boostée par les besoins en éco-responsabilités pour de nombreuses applications. La société poursuit par ailleurs ses discussions avec de potentiels partenaires stratégiques de premier plan.