Roctool fait le point sur les avantages de sa technologie sur les nouveaux plastiques

Crédit photo © Roctool

(Boursier.com) — Roctool fait le point sur les avantages de sa technologie sur les nouveaux plastiques. En effet, au cours de ce dernier semestre, Roctool a construit avec les marques autant qu'avec certains fabricants, des relations partenariales vers des axes d'optimisation prioritaires tels que le design, l'esthétique (réduction des opérations secondaires, défauts d'aspect...). L'élimination des peintures ajoute un argument économique autant qu'environnemental, tout comme l'utilisation de résines recyclées, bio sourcées, biodégradables... Pour autant, chacune d'entre elles justifie pour Roctool des tests amont approfondis, puis spécifiques à chaque développement.

Pour satisfaire la double priorité des marques à la fois esthétique et environnementale, Roctool a concentré ses efforts sur les tests matières et leurs comportements à l'injection. Les dernières études ont notamment porté sur les PCR PP, PCR ABS et PCR PET. Ces tests comparent des pièces injectées en moulage traditionnel avec la technologie Roctool. Par exemple, le PCR PET issu du recyclage des bouteilles et flacons se prête à une injection qualitative. Avec la technologie Roctool, la pièce présente un aspect de surface sans défaut d'aspect ni ligne de soudure. Son rendu mat ou satin permet une réplication optimale du moule et challenge directement les finitions équivalentes obtenues par peinture.

Roctool avance également dans l'évaluation des avantages pour la réalisation de pièces à parois minces ou encore pour réduire les pressions lors du moulage. Par exemple pour certaines matières en PCR ; à pression égale, l'injection avec la technologie Roctool permet de remplir la pièce à 100% pour une température de 110o contre 30o en traditionnel et un remplissage de 70%. Pour atteindre les 100%, la technique conventionnelle exigerait des pressions telles, qu'elles rendraient le procédé de fabrication difficile.