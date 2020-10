Roctool équipe PSB Industries

Crédit photo © Roctool

(Boursier.com) — Le groupe PSB Industries a choisi d'équiper sa marque Texen de la technologie Roctool. Adopter la technologie Roctool lui permettra de réduire l'impact environnemental de ses emballages tout en respectant la qualité et l'esthétique attendue.

L'arrivée de deux premiers systèmes Roctool en début d'année 2020 a permis de démarrer une production. Etape suivante, le Texen Lab sera prochainement équipé fin 2020 de nouveaux systèmes Roctool ultra compacts et performants. Grâce à cette technologie, le Texen Lab renforce ses capacités d'homologation de nouvelles matières et anticipe les évolutions de processus de développement et industriels vers des solutions clé en main.