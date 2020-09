Roctool : en perte de 1,6 ME sur le semestre

Roctool : en perte de 1,6 ME sur le semestre









Crédit photo © Roctool

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, Roctool réalise un chiffre d'affaires de 2,56 millions d'euros (3,6 ME au 1er semestre 2019). Après un début d'année marqué par une hausse de la demande sur ses grands marchés, et une percée significative dans le secteur Beauté, le Groupe a su adapter avec célérité son modèle économique au T2, dans un contexte généralisé de confinement et d'arrêt des économies.

Cependant, dès le mois de mars, Roctool a engagé des mesures fortes pour adapter l'entreprise à la conjoncture. Roctool a adapté son support technique pour servir au plus près ses clients, malgré le confinement, et maintenu une relation étroite avec prospects et fournisseurs ; l'implantation internationale a confirmé être une valeur ajoutée pour ses clients, le Groupe étant capable de répondre localement grâce à la présence des équipes sur 3 continents et 6 pays. Ce pilotage fin, lui permet aujourd'hui d'engager son redéploiement dans les meilleures conditions.

Les charges opérationnelles sont en diminution de 13% à 3,1 ME (3,5 ME au 1er semestre 2019). Des réductions de coûts du personnel sont attendues dès le 2è semestre. Malgré la baisse du chiffre d'affaires, l'Ebitda du Groupe à fin juin 2020 ne ressort en perte que de -1,3 ME (une perte de -1,4 ME au 1er semestre 2019).

Le résultat net des entreprises intégrées est une perte de -1,63 ME (-1,7 ME en 2019).

Situation financière

La trésorerie du Groupe Roctool s'établit à 3,1 ME au 30 juin (0,6 ME au 31 décembre 2019). Les capitaux propres consolidés à fin juin s'élèvent à 4,2 ME (4 ME au 31 décembre 2019).

L'exercice des BSA a permis de réaliser une augmentation de capital de 1,9 ME depuis le début de l'année représentant environ 1/3 du total des BSA attribués. Avec le Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 1,8 ME, obtenu le 11 mai auprès des 4 banques et de BPI France, le Groupe a pu consolider sa structure financière dans un contexte de crise sanitaire sans précédent.