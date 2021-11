Roctool : émission d'obligations remboursables en actions nouvelles ou en numéraire

(Boursier.com) — La société Roctool a annoncé une émission (avec DPS) d'obligations remboursables en actions nouvelles ou en numéraire (ORNAN 2021) d'un montant de 1,29 ME, dont 1,04 ME (80%) garantis par 6 actionnaires actuels dont le management. Ce financement est présenté comme une solution permettant de consolider la position financière pendant la phase de recherche d'un investisseur stratégique.

Les actionnaires de Roctool recevront 1 DPS pour chaque action détenue (détachement jeudi 25 novembre). Chaque actionnaire détenant 7 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 1 ORNAN 2021 (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 2 euros. Les DPS seront cotés et négociés sur Euronext Growth (à défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à l'issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle). La période de souscription sera ouverte du 29 novembre au 6 décembre.

Les ORNAN 2021 seront émises le 13 décembre 2021 avec une date de maturité au 31 mai 2023, sauf en cas de remboursement anticipé tels que prévu dans les caractéristiques de l'opération. Les ORNAN 2021 seront remboursables à maturité, en numéraire ou en actions nouvelles au choix du détenteur ou lors de la survenue d'un cas d'exigibilité anticipée, en actions nouvelles exclusivement.

Les ORNAN 2021 porteront un taux d'intérêt annuel capitalisé de 5% et payable à maturité ou lors de l'exigibilité anticipée. Les ORNAN 2021 ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations.