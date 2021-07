Roctool : dynamique commerciale retrouvée

(Boursier.com) — Roctool affiche un chiffre d'affaires semestriels de 2,9 ME, soit une hausse de 13% par rapport au premier semestre 2020. Roctool annonce continuer son accélération sur le marché de la beauté, particulièrement séduit par la technologie à faible impact environnemental (24% du chiffre d'affaires total S1 2021, soit +121% vs S1 2020)

Fort d'une dynamique commerciale retrouvée, des effets significatifs de son plan de restructuration débuté en 2020, et du meilleur ratio produits/services au S1 2021, Roctool précise que sa rentabilité opérationnelle devrait accroître.

Le carnet de commandes poursuit sa forte progression, s'établissant à près de 3 ME au 30 juin 2021 (dont une bonne partie prévue pour le S2 2021), et ce malgré une prospection commerciale qui reste compliquée, avec des déplacements difficiles et un grand nombre de salons professionnels encore à l'arrêt. Les équipes ont toutefois pu participer au Chinaplas à Shenzhen (Chine) en avril, permettant de constater le regain d'optimisme de l'industrie manufacturière asiatique.