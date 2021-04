Roctool : du potentiel en Chine ?

Crédit photo © Roctool

(Boursier.com) — Roctool , spécialiste des technologies de chauffage et refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce sa participation à Chinaplas du 13 au 16 avril inclus. Il s'agit du plus grand salon dédié au plastique de Chine, marché stratégique pour Roctool. Alors que le reste du monde est toujours confronté à la pandémie, la Chine accueille actuellement le salon Chinaplas au Shenzhen World Exhibition and Convention Center. Roctool dispose d'une équipe dédiée de 15 personnes en Chine pour accompagner ses clients et suivre de nouveaux projets. Dès le premier jour, Roctool a d'ores et déjà rencontré plus de 50 sociétés de personnes sur son stand, et de nombreux autres rendez-vous sont déjà prévus pour le reste de la semaine.

Jose Feigenblum, Directeur général de Roctool Technology Shanghai, explique : "Nous continuons à recevoir de nouvelles demandes de fabricants chinois, en particulier sur la manière dont notre technologie de moulage peut répondre à leurs besoins en matière de qualité et de durabilité des pièces. Il semble que le marché chinois est de plus en plus prêt à adopter la technologie Heat & Cool de Roctool".