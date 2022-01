Roctool : du neuf avec Decathlon

(Boursier.com) — Decathlon , avec ses équipes de conception & d'industrialisation, lance ses premières productions de casques Eco-Moulded avec la technologie Roctool. Un peu plus d'un an après le lancement d'un prototype de casque afin d'évaluer la technologie Roctool, le process industriel Decathlon Head Protection confirme le choix de la technologie pour les premiers modèles de casques en production et ce dès fin 2022. Le prototype réalisé en début d'année 2021 a permis de valider qu'avec la technologie de chauffe rapide brevetée par Roctool, il est possible de réaliser des pièces bien plus fines qu'en conventionnel, et de réduire ainsi la part de matière plastique utilisée par pièce, tout en conservant des propriétés mécaniques similaires. En effet, la couche extérieure du casque moulée propose une réduction spectaculaire de 45% de la part de matière plastique utilisée conventionnellement. Cette économie de matière plastique permet de réaliser "un gain de 14% en kg CO2 eq sur l'impact total du modèle urbain choisi pour cette première étude".

"La phase de prototypage a confirmé nos attentes en termes de finesse de pièce et d'économie de matière. Nous sommes impatients d'exploiter la technologie en production pour contribuer aux efforts du groupe quant à la réduction de CO2 par pièce produite", selon Franck Pacaud, Manager Decathlon Head Protection. Par le lancement de ces projets, Decathlon rejoint l'initiative 'Eco-Moulding' créée par Roctool.