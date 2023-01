Roctool conclut un partenariat international avec Standex Engraving

(Boursier.com) — Standex Engraving et Roctool signent un accord commercial et technique mondial. Ce partenariat fait progresser les solutions spécialisées pour les matériaux texturés.

Ce nouveau partenariat dans l'industrie du moulage offrira des solutions avancées et spécialisées pour les surfaces et matériaux texturés. Cet accord offrira des synergies majeures grâce à leur expertise technique, non seulement dans la conception de textures actuelles, mais aussi dans le développement de solutions jusqu'alors irréalisables, notamment dans le domaine des textures fonctionnelles et autres innovations. "Cet accord s'aligne sur notre stratégie de croissance et favorise notre vision d'un seul partenaire. Les technologies combinées nous permettront d'offrir des solutions élargies à nos clients et de créer de nouvelles opportunités de marché", déclare Jim Hooven, Président de Standex Engraving Mold-Tech.

Standex Engraving Mold-Tech et Roctool collaborent depuis des années sur des solutions clients et ont maintenant formalisé leur partenariat pour offrir une proposition de valeur unique pour les marchés de l'automobile, du plastique, de la technologie, du textile, de la construction, de l'énergie solaire, de l'emballage et des biens de consommation. L'association des capacités mondiales de texturation de Standex Engraving Mold-Tech et de la technologie de chauffage et de refroidissement de Roctool offre un accès pratique à une expertise globale, une assistance et une technologie, le tout en une seule étape.