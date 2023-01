Roctool : chiffre d'affaires annuel record

(Boursier.com) — Roctool dévoile un chiffre d'affaires annuel record de 9,4 millions d'euros, en hausse de 14% par rapport à 2021, et de 44% versus 2020. Confirmant la pertinence du plan d'action stratégique sur le mix produit, le groupe précise que les ventes d'équipements s'établissent à 5,9 ME, en forte hausse de 41% vs 2021, avec un nombre de systèmes Roctool livrés en nette augmentation, accompagnés de la vente importante de tooling hardware (composants clefs de la technologie et véritable indicateur de l'utilisation de la technologie). Les prestations de services s'élèvent à 2,5 ME, soit une forte hausse de 46% vs 2021. Les concessions de licences et redevances s'élèvent à 1 ME, en forte baisse par rapport à 2021, année de signature d'un contrat majeur dans la beauté. La croissance du chiffre d'affaires 2022 s'est donc construite avec un nombre grandissant de projets et de nouvelles applications. A noter enfin un important carnet de commande pour débuter 2023.

Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool commente : "nous enregistrons cette année un chiffre d'affaires historique et nous rapprochons des dix millions d'euros. À la suite d'un bon exercice 2021, nous avions un challenge de maintenir une croissance sur 2022 et ce en ligne avec notre plan de marche. C'est chose faite. Notre initiative " Eco Moulding " séduit de façon exponentielle, prospects et clients. Ce changement radical de posture, alors même que la conjoncture reste complexe, a permis à Roctool de s'imposer auprès de nombre d'industriels et de grands comptes grâce à une démarche écoresponsable et innovante. Avec en point d'orgue la signature annoncée en ce début d'année 2023, du partenariat industriel mondial avec STANDEX Engraving, nous sommes plus qu'enthousiastes et confiants quant aux perspectives de notre activité".

Avec l'annonce, le 16 janvier dernier, de la signature d'un partenariat international avec Standex Engraving, Roctool mise sur un élargissement de ses segments et une multiplication de nouveaux projets. L'association des capacités mondiales de texturation de Standex Engraving Mold-Tech et de la technologie de chauffage et de refroidissement de Roctool offre un accès pratique à une expertise globale, une assistance et une technologie, le tout en une seule étape. Par ailleurs, la collaboration avec le CEA se poursuit, laissant entrevoir de nouvelles opportunités dans le domaine de l'énergie solaire. Confiant dans cette bonne dynamique, avec une trésorerie à fin 2022 en ligne avec les attentes du groupe et suivant une trajectoire de croissance rentable, le Groupe conserve une politique prudentielle de ses ressources pour accompagner la croissance. Outre un pilotage fin de la structure de coût, des achats et charges externes, Roctool proposera à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mars 2023 de repousser la date de maturité des ORNAN 2021 du 31 mai 2023 au 31 décembre 2023.