Roctool : chiffre d'affaires 2023 en légère baisse

(Boursier.com) — Roctool , spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, a vu son chiffre d'affaires 2023 reculer légèrement de 4% par rapport à 2022 à 9 ME. Les ventes d'équipements sont stables par rapport à 2022, à 5,8 ME.

L'automobile, bien qu'en retrait, représente encore 32% du chiffre d'affaires, suivi par les produits de grande consommation (26%), la beauté (15%), l'industrie (11%), l'électronique (8%) et le médical (3%). Roctool souligne avoir pu renouveler en 2023 ses accords avec un de ses plus gros clients dans la beauté. L'exercice 2023 confirme l'ADN international de Roctool avec 76% du chiffre d'affaires réalisé hors de France.

" Après un très bon premier semestre et un second semestre plus challenging, ce niveau de vente confirme l'adoption par le marché de solutions innovantes au service de la performance, de l'écoresponsabilité et de la qualité des produits ", explique Roctool.