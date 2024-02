Roctool : Augmentation de capital réservée de 2 ME au profit de ENRX GROUP

(Boursier.com) — Roctool , spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce l'entrée de ENRX Group à son capital.

Le conseil d'administration de la société a décidé, ce jour, l'émission de 1.111.111 actions nouvelles au profit de ENRX Group au prix unitaire de 1,80 euro (dont 0,20 euro de valeur nominale et 1,60 euro de prime d'émission), soit une augmentation de capital de 2 ME.

Fort d'une relation étroite depuis plus de dix ans, cet approfondissement du partenariat stratégique initié le 19 septembre 2023 traduit la conviction des deux acteurs que le haut niveau de performance technologique et d'innovation de Roctool conjugué à la puissance commerciale, le savoir-faire en matière d'induction dans de nombreux domaines et la connaissance exceptionnelle du marché de ENRX Group ont la capacité de créer un acteur incontournable du marché.

Cette nouvelle étape s'inscrit comme un puissant accélérateur du déploiement de la technologie de Roctool ainsi que du renforcement de la valeur ajoutée de l'offre de ENRX Group au service de la transition énergétique des industries de pointe. Ainsi, dès le premier semestre 2024, la technologie Roctool sera installée sur deux sites ENRX (à Shanghai et à Detroit) pour organiser des démonstrations de moulage, et sera présente sur les grands salons internationaux tels que le JEC (salon des composites à Paris) et le NPE (salon des plastiques aux Etats-Unis).

Dans le cadre de l'opération, ENRX Group fera son entrée au conseil d'administration de la société.