Roctool : amélioration du résultat opérationnel sur le premier semestre

(Boursier.com) — Roctool , spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, a dégagé au premier semestre 2023 un EBITDA positif de 0,3 ME à comparer à un solde à l'équilibre un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires s'était établi à 5,1 ME, affichant une hausse de +24 % vs le S1 2022. Le résultat opérationnel semestriel, à 0,25 ME, marque la même amélioration pendant que le résultat net reste à l'équilibre.

" Les résultats de ce premier semestre et la signature en septembre d'un partenariat majeur avec la société ENRX, confirment l'accélération du développement de Roctool. Avec des choix stratégiques pris il y a déjà plus de deux ans, la société continue son déploiement sur le secteur du luxe et de la beauté avec une offre packaging toujours plus vertueuse et esthétique, et continue également à équiper les transformateurs automobiles afin de les faire gagner en performance process et qualité pièce ", commente la société.

Roctool prévient quand même que son carnet de commande était plus faible cet été par rapport à l'année dernière et parle d'une visibilité réduite sur le second semestre.