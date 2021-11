Rockwell Automation étend ses services de chaîne d'approvisionnement avec l'acquisition d'AVATA

(Boursier.com) — Rockwell Automation Inc, la plus grande entreprise du monde spécialisée dans l'automatisation industrielle et la transformation numérique, a annoncé l'acquisition d'AVATA, un prestataire majeur de services spécialisé dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, de la planification des ressources et de la gestion des performances d'entreprise. S'appuyant sur une grande expertise dans le domaine des applications d'entreprise, AVATA est un consultant intégrateur de systèmes de premier plan pour les applications logicielles cloud d'Oracle.

En améliorant de manière significative la visibilité et la gestion de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, AVATA, conjointement avec Kalypso, la branche de services de transformation numérique industrielle de Rockwell, contribuera à libérer la valeur de la convergence des technologies de l'information et des technologies opérationnelles (IT/OT) que Rockwell peut offrir à ses clients. AVATA sera intégrée à Kalypso, qui fait partie de l'activité de services de cycle de vie de Rockwell.

"L'acquisition d'AVATA illustre notre stratégie visant à renforcer nos capacités en matière de technologie et de conseil afin de mieux servir nos clients avec des solutions cloud natives, faciles à mettre en oeuvre, à utiliser et à maintenir" déclare Frank Kulaszewicz, SVP, Services de cycle de vie chez Rockwell Automation. "Les industriels veulent rendre leurs chaînes d'approvisionnement et leurs opérations plus résilientes, agiles et durables et adoptent des solutions cloud pour soutenir leurs objectifs. Avec l'acquisition d'AVATA, nous offrons à nos clients l'accès à un portefeuille inégalé de solutions Cloud computing favorisant la transformation numérique."