Rockwell Automation collabore avec la Royal Mint

(Boursier.com) — Rockwell Automation Inc, leader mondial en solutions d'automatisation industrielle et de transformation numérique, collabore avec la Royal Mint, société chargée de la frappe de la monnaie au Royaume-Uni, pour concevoir, construire et mettre en service une usine où seront récupérés en toute sécurité les métaux précieux contenus dans des produits électroniques.

La Royal Mint avait annoncé en début d'année sa décision de bâtir cette nouvelle usine, la première dans le monde. Une fois opérationnelle, cette usine de 3.500m2 située dans le sud du Pays de Galles pourra traiter jusqu'à 90 tonnes de circuits imprimés par semaine en provenance du Royaume-Uni.

Les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE) représentent l'un des flux de déchets dont l'essor est l'un des plus élevés au Royaume-Uni et dans le monde, mais dont pourtant moins de 20% sont actuellement recyclés à l'échelle mondiale. Au Royaume-Uni, plus de 300.000 tonnes de produits électriques et électroniques sont mises au rebut chaque année pour quelque 527 millions d'articles électroniques en service dans le pays. Plus de 95 tonnes de métaux précieux — or, argent et palladium, notamment — d'une valeur de 857 millions de livres sterling pourraient être recyclées chaque année à partir de produits électriques et électroniques hors d'usage.

La Royal Mint emploie des substances chimiques brevetées pour récupérer plus de 99% de l'or et des autres matériaux contenus dans les circuits imprimés qui équipaient des ordinateurs et des téléphones portables mis au rebut.