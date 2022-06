Rockwell Automation : bien classée

(Boursier.com) — Rockwell Automation Inc, la plus grande entreprise au monde dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, a été classée dans le Magic Quadrant de Gartner en tant que Visionnaire pour sa solution FactoryTalk ProductionCentre, et Plex Systems en tant que Leader pour sa plateforme de fabrication intelligente, suite à l'évaluation des systèmes de gestion de la production (MES) effectuée par le cabinet d'études.

L'entrée de Rockwell Automation dans le Magic Quadrant 2022 de Gartner récompense l'utilisation étendue des logiciels de MES de Rockwell sur un marché en forte expansion, ainsi que la reconnaissance de l'industrie. Les clients de Rockwell bénéficient désormais d'une approche "supérieure à la somme de ses parties" en pleine évolution pour toucher de nombreux secteurs.